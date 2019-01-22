Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 1. Dönem uzman erbaş alımında 7 Ocak'ta başlayan başvuru süreci 17 Ocak'ta tamamlandı. Gözler şimdi 6 farklı branşta yapılacak uzman erbaş alımlarının başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sahil Güvenlik Komutanlığı kurbağa adam, serdümen, şoför, telsizci, aşçı ve elektrikçi gibi farklı branşlarda uzman erbaş alımı yapacağını açıklamıştı. Bu kapsamda yayınlanan ilana başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi ise yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve ikinci aşama süreci beklenmeye başlandı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 1. Dönem uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarına ilişkin kılavuzda şu bilgiler yer alıyor;
Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 31 Ocak 2019 tarihinden sonra ilan edilecektir. Başvuru sonuçlarının daha önce açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa mesaj gönderilecektir. Bu nedenle adayların sisteme hâlihazırda kullandıkları cep telefonu numaralarını girmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle