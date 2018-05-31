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    Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı

    Hürriyet Haber
    31.05.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

    Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvuru sonuçları, komutanlığın internet sitesi üzerinden açıklandı. İçişleri Bakanlığı bünyesine bağlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında uzman erbaş görevinde bulunmak isteyen gençler, 15 Mayıs tarihinde sona eren başvuruların ardından sonuçlara kilitlenmişti. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları nereden sorgulanabilecek? İşte, sonuçlar ve ardından yapılması gereken işlemler

    Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine yapılacak olan ‘muhafız, kurbağa adam, şoför, kamarot ikmal’ gibi kadrolarda uzman erbaş olmak isteyenlerin sorguladığı başvuru sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, sonuç sorgulama ekranı ve sonraki işlemler hakkında bazı bilgiler

    SAHİL GÜVENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden 30 Mayıs 2018 tarihinden sonra ilan edildi. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edildi. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

    SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ADAYLAR HANGİ AŞAMALARA KATILACAK?

    Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

    (1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına (yardımcı dokümanlar adaylara başvuru sonuçları ile birlikte bilahare bildirilecektir),
    (2) Ön sağlık muayenesine,
    (3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,
    (4) Uygulamalı meslek bilgisi sınavına,
    (5) Mülâkat sınavına, tabi tutulacaklardır.
    b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler

    YAZILI SINAV NASIL YAPILACAK?

    a. Başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve meslek bilgisi alanlarından yazılı sınava tabi tutulacaktır.
    b. Genel kültür yazılı sınavında adaylara sayfa-10’da referans olarak belirtilen alanlarından sorular sorulacaktır.
    c. Meslek bilgisi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri branş ile ilgili ve askerî kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Meslek Bilgisi sınavlarına ait kaynak dokümanlar, başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bilahare bildirilecektir.
    ç. Adayların puanları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir (Adaylar, genel kültür alanındaki soruların %60’ını, meslek bilgisi alanındaki soruların %60'ını doğru cevaplamak zorundadır).
    d. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır. Sınav başladıktan sonra en fazla 30 dakika geciken aday sınava alınır, ancak geciktiği süre sınav sonuna ilave edilmez.

    SONRAKİ AŞAMALAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ EDİNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: sahil güvenlik sonuçları , gündem
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