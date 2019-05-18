Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 13 Mayıs tarihinde yaptığı duyuru ile muhafız, şoför, kurbağa adam ve sıhhiye branşlarında uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Açıklama ile başvuruda bulunacak adaylar, başvuru şartlarını ve son başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?
Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş olmak için başvuracak adaylar için, bilgilendirme klavuzu yayımladı. Uzman erbaş alımı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuru şartları ve son başvuru tarihi ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki, 13 Mayıs tarihinde başlayan uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı'da istihdam edilmek üzere başvuruda bulunacak adaylardan istenen şartlar ile ilgili detaylar.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
En az lise mezunu olmak,
2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (13 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR ĐÇĐN NĐTELĐK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre;
Başvurular; 13 Mayıs 2019 saat 14:00’de başlayıp, 23 Mayıs 2019 saat 11:00’de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu
durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.
BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Başvurular, 13-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden
e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. internet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.
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