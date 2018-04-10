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    Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım sonuçları açıklandı | Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı

    Hürriyet Haber
    10.04.2018 - 10:38 | Son Güncelleme:

    Sahil Güvenlik Komutanlığı 2018 yılı için personel açığını kapatmak ve kadrosunu daha da güçlendirmek için uzman erbaş alımı yapıyor. Komutanlık geçtiğimiz Şubat ayında açtığı ilanla farklı branşlarda uzman erbaş alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuru ve seçim süreçlerinin tamamlandığı ilanın sonuçları Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinden açıklandı. Söz konusu ilana başvuran adaylar ise merakla açıklanan sonuçlarda isimlerinin olup olmadığını araştırıyor. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım sonuçları nasıl sorgulanır?

    İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde faaliyet gösteren Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2018 yılı uzman erbaş alımı sonuçlarının açıklandığı ve açıklanan sonuçlara göre yerleştirmeleri yapılan uzman erbaşların belirlendiğini duyurdu. Heyecanla beklenen bu açıklamanın ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ilanına başvuru yapan ve komutanlığın yaptığı mülakat ve diğer aşamaları geçen adaylar, başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım sonuçları sorgulaması hakkında tüm detaylar...

    SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

    13 Şubat - 26 Şubat 2018 tarihlerinde başvuruları alınan, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımlarında tüm seçim aşamaları tamamlandı ve başvuru sonuçları, adayların erişimine açıldı. Aşçı, Şoför, Serdümen ve Kurbağa adam branşlarında yapılan alım sonuçlarını açıklanmasının ardından adaylar sonuçlarını nasıl ve nereden sorgulayacaklarını araştırmaya başladı. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım sonuçları

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    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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