Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım sonuçları açıklandı | Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı

İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde faaliyet gösteren Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2018 yılı uzman erbaş alımı sonuçlarının açıklandığı ve açıklanan sonuçlara göre yerleştirmeleri yapılan uzman erbaşların belirlendiğini duyurdu. Heyecanla beklenen bu açıklamanın ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ilanına başvuru yapan ve komutanlığın yaptığı mülakat ve diğer aşamaları geçen adaylar, başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım sonuçları sorgulaması hakkında tüm detaylar...

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

13 Şubat - 26 Şubat 2018 tarihlerinde başvuruları alınan, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımlarında tüm seçim aşamaları tamamlandı ve başvuru sonuçları, adayların erişimine açıldı. Aşçı, Şoför, Serdümen ve Kurbağa adam branşlarında yapılan alım sonuçlarını açıklanmasının ardından adaylar sonuçlarını nasıl ve nereden sorgulayacaklarını araştırmaya başladı. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım sonuçları

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