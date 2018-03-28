Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alım başvuruları için son gün ne zaman? İşte başvuru sayfası

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden duyurduğu ilana göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı yapak. Güverte, Makine, Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi, İkmal ve Pilot sınıflarına yapılacak alımlarda bazı kadrolar için KPSS puanı şartı istenmezken, bazı kadrolar için ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puan şartı ve KPSS puan şartı aranacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay alımı yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ SUBAYLIK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Söz konusu ilana son başvuru tarihisi ise 1 Nisan 2018 olarak açıklandı.

Ön başvurular; 19 Mart 2018 günü başlayıp, 01 Nisan 2018 günü saat 23:59‟da sona erecektir.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ SUBAYLIK BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Alım yapılacak 1‟inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak (Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları Lisans bölümü geçerlidir)

Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu‟nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek

Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlar için; 2016-2017 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak ve son iki yıl içinde yapılan (2016-2017) ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 50 puan almış olmak, Ģehit ve malul eĢ ve çocukları için bu puanların en az %80‟ini almış olmak

01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Subay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak, bu rapora ilave olarak; Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için Gemi adamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemi adamı Olur’’, Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için “Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” kararlı sağlık Raporunu almak

DİĞER ŞARTLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILACAK?

Ön başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak. Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı ön başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.

Sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ve SMS ile yapılacaktır. Adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur.

Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

Şehit, Gazi Eş ve Çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) sınav ücreti yatırmayacak, ön başvuru sırasında bu belgesini sisteme yükleyecektir.

SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?

Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler. Sınav, adaylar için fiziki yeterlilik ve mülâkat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.