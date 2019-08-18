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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.08.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

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Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. 2019 yılı ikinci dönem sözleşmeli personel alımları bilgilendirme kılavuzunda alım şartları ile diğer detaylar yer alıyor. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 sözleşmeli personel alınacak. Komutanlığa yapılacak personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. İstihdam edilecek pozisyonlar arasında büro personeli, tekniker, teknisyen ve destek personeli bulunuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları, 19 Ağustos-2 Eylül'de e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru sonuçları ise Komutanlığın "www.sg.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

b. İlan edilen pozisyon unvanları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

ç. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (02 Eylül 2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)

d. Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak (Bkz. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar Ek Madde-1).

e. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f. İlan edilen pozisyon unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

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