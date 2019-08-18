Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler?
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. 2019 yılı ikinci dönem sözleşmeli personel alımları bilgilendirme kılavuzunda alım şartları ile diğer detaylar yer alıyor. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?
Sahil Güvenlik Komutanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 sözleşmeli personel alınacak. Komutanlığa yapılacak personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. İstihdam edilecek pozisyonlar arasında büro personeli, tekniker, teknisyen ve destek personeli bulunuyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuruları, 19 Ağustos-2 Eylül'de e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru sonuçları ise Komutanlığın "www.sg.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.
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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
b. İlan edilen pozisyon unvanları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.
c. Alım yapılacak pozisyon unvanının hizasındaki yıla ait puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.
ç. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (02 Eylül 2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)
d. Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak (Bkz. 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar Ek Madde-1).
e. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
f. İlan edilen pozisyon unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
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