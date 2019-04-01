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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.04.2019 - 06:49, Son Güncelleme:

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alacak

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Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı mülakat sınavıyla 38 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ve Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre başvurular, 2-12 Nisan tarihleri arasında "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.
Adayların Başvuru Kılavuzu'nda ilan edilen unvanlar için öğrenim şartını taşımaları ve eğitim gördükleri bölümlerle ilgili 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerinden en az 60 almaları gerekiyor.

Ayrıca adayların başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmaları şartı aranıyor.

Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanların başvuru tarihi itibarıyla sözleşme fesih tarihi üzerinden en az bir yıl geçmiş olması, sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri ilgili hastaneden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne göre "Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Olur" kararlı sağlık raporu almaları ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunun olumlu olması gerekiyor.

Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit veya gazi olduğunu gösterir belgeyle başvurmaları durumunda KPSS puanlarına belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla yüzde 10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınacak.

Alım yapılacak iller ve unvanlar

Sahil Güvenlik Komutanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına alım yapılacak iller ve unvanlar şöyle:
Ankara-Dava Takip Büro Personeli (1), İstanbul - Mali İşler Büro Personeli (1), İzmir - Elektrik Teknikeri (2), İstanbul - İzmir - Bilgisayar Teknikeri (3), Trabzon - İstanbul - Harita Kadastro Teknikeri (2), İstanbul - İzmir - İnşaat Teknikeri (2), Ankara - Video Montaj Teknikeri (1), Antalya - Ambar Büro Personeli (1), İstanbul - Samsun - Büro Personeli (2), Ankara - Bilgisayar Teknisyeni (1), Antalya - İstanbul - Elektrik Teknisyeni (2), İzmir - Mersin - Motor Teknisyeni (2), İzmir - Antalya - Elektronik Teknisyeni (2), Antalya - Sıhhi Tesisat Teknisyeni (1), Antalya - (Boyacı/Badanacı) Destek Personeli (1), İzmir - Marmaris - Ankara - Antalya - Samsun - (Hizmetli) Destek Personeli (13), İstanbul - (Garson) Destek Personeli (1).
Mülakat sınavı tarihleri, sınav yeri ve zamanı ile mülakat sınavı sonuçları adaylara "www.sg.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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