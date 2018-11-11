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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.11.2018 - 20:03, Son Güncelleme:

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı | Başvuru şartları belli oldu mu?

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Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı | Başvuru şartları belli oldu mu?

İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde faaliyet gösteren Sahil Güvenlik Komutanlığına, ihtiyaçlar doğrultusunda 10 devlet memuru alımı yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığına 10 devlet memuru alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. Peki, söz konusu ilana başvuru şartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 10 memur alımına yönelik kara Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan memur alım ilanına göre; devlet memurluğu için başvurular, 12-22 Kasım 2018 tarihleri arasında Komutanlığın "www.sahilguvenlik.gov.tr" internet sitesinden yapılacak. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı hakkında diğer detaylar...

Alımlar, bilgisayar mühendisi, uluslararası ilişkiler ve antlaşmalar uzmanı, mali işler uzmanı, performans ve program uzmanı, gümrük işlemleri uzmanı, personel işlemleri uzmanı, grafiker ve istatistikçi unvanlarında yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzlarına Komutanlığın sitesinden ulaşılabilecek.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLARDAN BAZILARI ŞUNLAR;

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2018 yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzunda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak

Başvuruda 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSS P03 puan türü kullanılacak

Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (22 Kasım 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak

Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri ilgili hastaneden "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre "Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak

Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) yüzde 10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınacak."

BAŞVURU KILAVUZU VE DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

MÜLAKAT NE ZAMAN?

Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 12 katı kadarı aday mülâkat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların mülâkat sınavına tabi tutulacakları tarihler, sınav saati ve yeri bilgileri 30 Kasım 2018 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.

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