Sahil Güvenlik Komutanlığı lise ve ön lisans mezunu memur alımı yapıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu için süreç başlıyor. Bünyesine 240 kişiyi dahil edecek olan komutanlık, alımları KPSS ile gerçekleştirecek. Genel olarak Ön Lisans ve Lise mezunu personeller için gerçekleştirilecek olan Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvurusu, 18-36 yaş arasında alınacak. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, o detaylar

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

ç. Yapılacak başvurularda; 2016 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 ve KPSSP94 puan türü kullanılacaktır.

d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (30 Nisan 2000 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

e. Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.



f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.



g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.



NOT: Başvuruda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dâhi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Başvuru Başlangıcı : 09 Nisan 2018 Saat 15:00

Başvuru Bitişi : 30 Nisan 2018 Saat 14:00

Mülâkat Sınavına Gireceklerin İlanı : 15 Mayıs 2018’den sonra

a. Adaylar başvurularını internet üzerinden 09-30 Nisan 2018 tarihleri arasında www.sahilguvenlik.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.



b. Başvurular; 09 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 15:00’de başlayıp, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de sona erecektir.



c. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;



(1) Diploma veya mezuniyet belgelerinin ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),



(2) İlave olarak adaylardan istenen belge/sertifika/ruhsat vb. dokümanların ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),



(3) Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini (Denklik belgesi temin işlemleri yaklaşık 1 ay sürebilmektedir. Adayların bu yöndeki taleplerini yeteri süre kadar öncesinde yapmaları ve denklik belgesini

başvuru süresi içerisinde sisteme yüklemeleri önem arz etmektedir), okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Okunaksız

olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

ç. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.



d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.



NOT: Şehit, mâlul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır (Varsa bu belge de sisteme yüklenecektir).



e. Başvurular sırasında yalnız bir unvan tercih edilecek, birden fazla unvan için tercihte bulunulmayacaktır.



f. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak miktarın 8 katı kadarı aday mülâkat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aday listeleri, adayların mülâkat sınavına tabi tutulacakları tarihler, yer ve zaman 15 Mayıs 2018 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.



g. Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Personel Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli

Personel Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.