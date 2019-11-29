Sahil Güvenlik Komutanlığı açıkladı! Son bir haftada bin 772 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada bin 772 düzensiz göçmenin yakalandığını ve bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 22-28 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 50 olayda, bin 772 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı kaydedildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 22-28 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 50 olayda toplam 1.772 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır pic.twitter.com/tNsmhNjd2o— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) November 29, 2019
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle