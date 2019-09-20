Sahil güvenliğe hava desteği
Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizden yürüttüğü kontrol faaliyetlerine İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) havadan da destek sağlayacak. 6 adet Bayraktar TB2 İHA alımı için Baykar’la anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
Ege Denizi’nde özellikle düzensiz göç ve kaçak avlanmaya karşı yoğun bir mücadele yürüten, arama kurtarma faaliyetlerini devam ettiren Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir yandan da ‘anında istihbarat’ kabiliyetini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, envanterine giren İHA ve SİHA’larla Ege ile Akdeniz’de keşif, gözetleme ve operasyon kabiliyetlerini artıran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı da İHA edinmek için harekete geçti.
Edinilen bilgiye göre, denizdeki faaliyetlerin havadan da desteklenmesi amacıyla Baykar’la yürütülen temasların ardından 6 adet Bayraktar TB2 İHA’nın alımı için anlaşmaya varıldı. Bu doğrultuda kabul test süreçlerinin ardından ilk teslimatın 6 ay içerisinde yapılması planlandı. Yaklaşık 24 saat havada kalma özelliğine sahip Bayraktar TB2 27 bin feet yükseklikte uçabiliyor. 10 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz de faaliyet gösterebiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine de sahip.
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