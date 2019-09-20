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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sahil güvenliğe hava desteği

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Sahil güvenliğe hava desteği

Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizden yürüttüğü kontrol faaliyetlerine İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) havadan da destek sağlayacak. 6 adet Bayraktar TB2 İHA alımı için Baykar’la anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Ege Denizi’nde özellikle düzensiz göç ve kaçak avlanmaya karşı yoğun bir mücadele yürüten, arama kurtarma faaliyetlerini devam ettiren Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir yandan da ‘anında istihbarat’ kabiliyetini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, envanterine giren İHA ve SİHA’larla Ege ile Akdeniz’de keşif, gözetleme ve operasyon kabiliyetlerini artıran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı da İHA edinmek için harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, denizdeki faaliyetlerin havadan da desteklenmesi amacıyla Baykar’la yürütülen temasların ardından 6 adet Bayraktar TB2 İHA’nın alımı için anlaşmaya varıldı. Bu doğrultuda kabul test süreçlerinin ardından ilk teslimatın 6 ay içerisinde yapılması planlandı. Yaklaşık 24 saat havada kalma özelliğine sahip Bayraktar TB2 27 bin feet yükseklikte uçabiliyor. 10 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz de faaliyet gösterebiliyor. Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine de sahip.

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