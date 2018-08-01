Sahibinin şiddet uyguladığı köpek koruma altına alındı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahibinin şiddet uyguladığı köpek koruma altına alındı
GeriGündem Sahibinin şiddet uyguladığı köpek koruma altına alındı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
MANİSA (AA)
01.08.2018 - 01:15, Son Güncelleme:

Sahibinin şiddet uyguladığı köpek koruma altına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahibinin şiddet uyguladığı köpek koruma altına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sahibi tarafından işkence gördüğü tespit edilen köpek koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şubesi Müdürlüğü, sosyal medyada, bir köpeğin sahibi tarafından işkenceye maruz kaldığına dair görüntülerin yer aldığı videolar üzerine hayvanı koruma altına almak için çalışma başlattı. 

İşkence gören köpek, ekiplerce alınarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. 

Şiddet uygulayan kişiye ise 625 lira idari para cezası kesildi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Hekimi Mehmet Bayram, köpeğin emin ellerde olduğunu belirterek, "Yapılanlar ve olanlar karşısında üzgünüz. Bu kişilerin ömürleri boyunca hayvan sahiplenmeleri yasaklanmalı. Bizim bilmediğimiz kim bilir neler var?" dedi. 

Köpekte herhangi bir sağlık probleminin olmadığını ifade eden Bayram, "Sadece kulak arkalarında ufak tefek yaraları mevcut. Bakımını yaparak ilgileniyoruz. Köpeğimizi, herhangi bir sağlık problemi olmadığına dair müşahede altında tutacağız." diye konuştu. 

Bayram, köpeğin müşahede sonrasında kısırlaştırılarak, gerekli işlemler sonrasında sahiplendirileceğini sözlerine ekledi. 

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü Bulana ödül verecekler
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Bulana ödül verecekler
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sahibinin şiddet uyguladığı köpek koruma altına alındı

Kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle linç edilmek istendi

Türkiye'yi dehşete düşüren olayda flaş gelişme

Minik Ela'nın korkunç ölümü