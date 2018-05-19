Sahibini dövüp çaldılar

Evde yalnız olan Özgür kapıyı açınca, saldırgan, tartaklayıp eve girerek oturma odasındaki Fransız bulldog cinsi 'Herkül' adlı köpeği aldı. Bu sırada köpek, şüphelinin elini ısırdı. Özgür ise bağırarak komşularından yardım istedi. Kasklı saldırgan, köpekle birlikte hızla evden ayrılarak kendisini bekleyen arkadaşının kullandığı motosiklete binip kaçtı.



Yere düşüp başını betona vuran Özgür, önce eşi Nilgün Özgür'ü, ardından polisi aradı. Komşu ziyaretinde bulunan ve eve geldiğinde şoke olan Nilgün Özgür, "Oğlumun adını söyleyip, 'Köpeği aşıya götüreceğiz' demişler. Motosiklet kasklı saldırgan, eşimi itekleyip köpeği almış" dedi. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarında saldırganın apartmana girişi ve köpekle çıkışı görülüyor. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.