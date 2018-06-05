Sahibi pitbull'u bıraktı 52 dikiş atıldı

Çevredekilerin güçlükle kurtardığı kanlar içindeki küçük kız hastaneye kaldırıldı. 52 dikiş atılan İdil’in yüzünün sağ kısmında derin ısırık izleri meydana geldi. Baba Bilal B., "Kendini bilmez birinin beslediği pitbull, 15 çocuğun olduğu parkta kızıma saldırarak öldürmeye çalışmış. Allah'ım kızımı bize bağışladığı için şükürler olsun. Bu herkesin başına gelebilir. Bu köpeğin beslenmesi yasak. Çevrenizde besleyen birini gördüğünüzde şikâyet etmelisiniz. Bugün benim kızımın başına gelen, başka çocuğun başına gelmesin" dedi.



Polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından belirlediği Yusuf E.'yi köpeğin sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.