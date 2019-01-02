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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
02.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sahada destek söylemde birlik

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Sahada destek söylemde birlik

AK Parti ile MHP, yerel seçimlerde bir yandan kendi kampanyalarını yürütürken diğer yandan ‘cumhur ittifakı’nın zarar görmemesi için azami dikkat gösterecek ve özellikle sahada söylem birliği sağlayacak.

AK Parti ile MHP yeni yılla birlikte seçim çalışmalarını hızlandıracak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kampanya süresince 30 büyük şehrin tamamında, Doğu ve Güneydoğu’daki illerin büyük çoğunluğunda ve kritik illerde miting yapması planlanıyor.

GENÇLER İÇİN SOSYAL MEDYA

Şubat ayına kadar hafta sonları toplu açılış programlarına katılması planlanan Erdoğan, manifesto açıklandıktan sonra miting, televizyon, radyo programlarını yoğunlaştıracak. AK Parti, kampanya sürecinde ilk defa oy kullanacak gençlerin desteğini alabilmek için sosyal medyayı ağırlıklı olarak kullanacak.
Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda üç aylık kampanya süresince ittifaka uygun olarak AK Parti’nin aday çıkarmadığı yerlerde MHP adayları desteklenecek. Bu kapsamda hazırlıkları süren yeni kampanya sloganları ve seçim müziklerinde her iki partiyi kapsayan ‘ortak dil’ kullanılacak. Meclis üyeliklerinde her ilde AK Parti ve MHP kendi adayını çıkaracağı için kampanya süresince nezaket dili kullanılacak. Erdoğan’ın bu konuda teşkilatlara uyarıda bulunduğu, cumhur ittifakının zarar görmemesi için azami dikkat gösterilmesini istediği öğrenildi.

‘NEZAKET’ TALİMATI

Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Erdoğan, teşkilata ittifak olsa da olmasa da her bölgede cumhur ittifakının gerektirdiği nezakete uyulması talimatını verdi. Böylece her iki partinin adayları kendi kampanyasını yürütecek ancak ‘sahada ortak adaya sonuna kadar destek, söylemde birlik’ kuralına uyulacak. Adaylara ve cumhur ittifakına zarar verecek, kampanya sürecini aksatacak, oy oranlarını olumsuz etkileyebilecek söylemlerden kaçınılacak. Böylece AK Parti ve MHP’nin sahada birlik içinde kampanya yürütmesi, ittifakın gerekliliğinin seçmene iyi anlatılması ve ‘gönül ittifakı’ ruhuna zarar verilmemesi planlanıyor. 

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