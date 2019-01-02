Sahada destek söylemde birlik
AK Parti ile MHP, yerel seçimlerde bir yandan kendi kampanyalarını yürütürken diğer yandan ‘cumhur ittifakı’nın zarar görmemesi için azami dikkat gösterecek ve özellikle sahada söylem birliği sağlayacak.
AK Parti ile MHP yeni yılla birlikte seçim çalışmalarını hızlandıracak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kampanya süresince 30 büyük şehrin tamamında, Doğu ve Güneydoğu’daki illerin büyük çoğunluğunda ve kritik illerde miting yapması planlanıyor.
GENÇLER İÇİN SOSYAL MEDYA
Şubat ayına kadar hafta sonları toplu açılış programlarına katılması planlanan Erdoğan, manifesto açıklandıktan sonra miting, televizyon, radyo programlarını yoğunlaştıracak. AK Parti, kampanya sürecinde ilk defa oy kullanacak gençlerin desteğini alabilmek için sosyal medyayı ağırlıklı olarak kullanacak.
Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda üç aylık kampanya süresince ittifaka uygun olarak AK Parti’nin aday çıkarmadığı yerlerde MHP adayları desteklenecek. Bu kapsamda hazırlıkları süren yeni kampanya sloganları ve seçim müziklerinde her iki partiyi kapsayan ‘ortak dil’ kullanılacak. Meclis üyeliklerinde her ilde AK Parti ve MHP kendi adayını çıkaracağı için kampanya süresince nezaket dili kullanılacak. Erdoğan’ın bu konuda teşkilatlara uyarıda bulunduğu, cumhur ittifakının zarar görmemesi için azami dikkat gösterilmesini istediği öğrenildi.
‘NEZAKET’ TALİMATI
Yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Erdoğan, teşkilata ittifak olsa da olmasa da her bölgede cumhur ittifakının gerektirdiği nezakete uyulması talimatını verdi. Böylece her iki partinin adayları kendi kampanyasını yürütecek ancak ‘sahada ortak adaya sonuna kadar destek, söylemde birlik’ kuralına uyulacak. Adaylara ve cumhur ittifakına zarar verecek, kampanya sürecini aksatacak, oy oranlarını olumsuz etkileyebilecek söylemlerden kaçınılacak. Böylece AK Parti ve MHP’nin sahada birlik içinde kampanya yürütmesi, ittifakın gerekliliğinin seçmene iyi anlatılması ve ‘gönül ittifakı’ ruhuna zarar verilmemesi planlanıyor.
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