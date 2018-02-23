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    Şah damarı hastalığı nedir? Şah damarı nerede?

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:

    Şahra damarı hastalığı Kadir İnanır’ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Peki Şah damarı hastalığı nedir? Şah damarı nerede?

    Beyne giden anadamar hastalıklardır. Şahdamar (karotis) darlık ve tıkanıklıkları beyin fonksiyonlarının bazılarının kaybı ve geçici ya da kalıcı felç ile sonuçlanan inme ile direkt ilişkilidir. En önemli nedeni damar sertliği (ateroskleroz) olduğu için diğer kalp ve damar hastalıkları ile birlikte sık görülür.

    ŞAH DAMARI NEREDE?

    Karotid arterler boynundaki ana kan damarlarıdır ve bu damarlar beyne, boyuna ve yüze kan sağlarlar. Biri sağda biri solda olmak üzere iki karotis arteri var. Boynunda, her karotis arteri iki bölüme ayrılır:  İç karotid arter beyne kan tedarik eder. Dış karotid arter yüzü ve boynu kanlandırır. Tüm arterler gibi, karotid arterler üç kat dokudan oluşur: Intima, pürüzsüz en içteki katman Medya, kas orta katmanı Adventitia, dış tabaka

    Karotid sinüs veya karotid ampul, ana dalında bir karotid arterin genişlemesidir. Karotis sinüsü kan basıncını düzenleyen sensörleri içerir. Karotis atardamar darbesi, parmak uçlarını solunum borusunun veya trakeanın yanına basarak normalde boynunda hissedilebilir. Şah damarlarına tıp dilinde "arteria carotis communis" denir.

    ŞAH DAMARI DARLIĞI

    Şah damarı darlığının ana nedeni darlık olan bölgedeki damarı daraltan plaktan parçalar koparak beyindeki bir bölgenin dolaşımının durmasıdır. Bu dolaşımı bozulan beyin bölgesinin fonksiyonlarının kaybı görülür. Hafif halinde bu bulgular geçicidir ve geçici iskemik atak (TIA) olarak adlandırılır. Bir grup hastada bu bulgular kalıcı olabilir. Bu hasta gurubunun bir kısmı kaybedilebilir, diğerleri ise bakıma muhtaç kalacaktır.

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