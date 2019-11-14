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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ - ANKARA
Haber Giriş: 14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Sağlıkta neyim var dönemi

Sağlık Bakanlığı, hastaların yüzde 6’sının muayene olmak için yanlış hekimden randevu aldığını tespit etti. Bunun önüne geçmek isteyen bakanlık, yapay zekâ destekli ‘Neyim Var?’ portalını hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Sorulara verilen cevaplar doğrultusunda, vatandaşın hangi branşa gideceğini sistemin belirleyeceği ifade edildi.

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SAĞLIK Bakanlığı, hastaların yanlış branşa gidip muayene olmasını önlemek için düğmeye bastı. Yeni yazılım üzerinde çalışan bakanlık, ‘Neyim Var?’ adlı portal sayesinde hastaların hatalı uzmanlık dalına başvurmasını önlemek için çalışma başlattı. Uygulamanın bir sonraki adımında ise acil servise başvurmayı düşünen hastalar için yeşil alan bekleme süresinin gösterilmesi, kırmızı alan hastası ise direkt ambulans çağrılması gibi özelliklerin gündemde olduğu öğrenildi.

SİSTEMİN ÇALIŞMASI

Sistemi anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi: “Ekrandaki görseller üzerinden vatandaşlarımız problemi olan bölgeyi tıklayarak işaretleyecek. Sorunlar vücudunuzun hangi bölgesinde? Örneğin, sol göğsünüzü işaretlediniz, şikâyetim var dediniz. Hemen size ‘Bu bölgenize yönelik şikayetiniz nedir’ sorusu yöneltilecek. Diyelim bu soruya ağrı, ısınma, kaşıntı, vb. yanıtını verdiniz. Ardından verdiğiniz yanıta göre, ‘Ne zamandan beri bu şikâyetiniz var?’ sorusu gelecek. Maksimum 22 sorunun ardından vatandaşa, başvurması gereken 3 tane branş ve 5 tane olası tanı sunulacak. Yazılım size ‘Sağlık sorununuz şunlar olabilir. Bunun için bu branşlara başvurabilirsiniz’ diyecek. Çünkü arka planda yapay zekâ destekli bir akıllı karar destek sistemi çalışıyor olacak.

ZAMAN KAZANILACAK

Türkiye’de hastaların yüzde 6’sı yanlış branşa muayene olmaya gidiyor. Günde iki milyon muayene yaptığımızı varsayacak olursak 120-140 bin kişi yanlış kliniğe gidiyor. Vatandaşlarımız yanlış kaynağa gidiyor, yanlış yerde zaman kaybediyor. Gerçek ihtiyaç sahibinin o doktora alacağı randevu gecikiyor. Buna ilaveten vatandaş iki yerde muayene oluyor. Her şeyden önemlisi zaman kaybı söz konusu. Bu yeni uygulama, yanlış branşlara gidişin önünü kesecek. Bunu e-Nabız’ın ve MHRS’nin içine yerleştireceğiz. Buradan başka bir kazanımımız daha olacak. Eğer hastanın şikâyetleri basit bir soruna işaret ediyorsa, 1. basamakta çözülecek bir şey ise aile hekimine yönlendireceğiz, hastaneye değil.”

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