Sağlıkta “Milli Damar robotu” dönemi
RD GLOBAL-INVAMED’in tamamen yerli ve milli olarak ürettiği damar robotu ile yapılan cerrahi müdahalelerde başarılı sonuçlar alındı. Damar tıkanıklıklarında başarı elde edilen damar robotuyla, ilerleyen süreçte bazı hasta gruplarında stent işlemine bile gerek kalmadan tedavilerinin mümkün olacağı kaydedildi.
RD Global- INVAMED Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Raşit Dinç, “Aterektomi cihazı, damar içerisindeki plakları açmaya ve tıkalı damarı tekrar sağlıklı bir duruma getirmeye yarayan bir sistemdir. Sistem Tünel açma prensibi ile çalışmaktadır. Anjiografik tekniklerle damar içerisine gönderilen kateterler yardımı ile uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır. Hedefimiz ülkemiz kaynakları ile üretilen damar robotu ‘Temren’in dünya damar cerrahisi sağlığına fayda sağlamasıdır” dedi.
İLK OPERASYON
Önceden Türkiye’de bu işlemlerin yurt dışından ithal edilen tıbbi cihazlar ile yapıldığını hatırlatan Dinç, “Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun sağlıkta yerli ve milli üretime öncelik verilmesi politikaları yürütüyor. Bu doğrultuda, önceden dışa bağımlı olunan bu riskli gruptaki hastaların tedavileri artık Türkiye’de ileri teknoloji ile üretilen yerli ve milli cihazlarla yapılabiliyor” bilgisini verdi.
Üretilen yerli ve milli tıbbi cihaz ile Op. Dr. Oktay Tüydeş ve Op.Dr. Abdurahman Muratoğlu tarafından, 3 yıldır şiddetli bacak ağrısı çeken bir hastanın tedavisinde kullanıldığına değinen Dinç, sadece bir saat süren müdahale ile tıkalı olan bacaktaki atardamarın açıldığını, stent ve yapay damar konulmadan tedavi gören hastanın aynı gün ayağa kalktığını, normal yaşantısına döndüğünü söyledi.
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