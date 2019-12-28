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Haber Giriş: 28.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

‘Sağlıklı proje’ diyalogları

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
‘Sağlıklı proje’ diyalogları

AK Parti’nin önceki gün yapılan il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile il başkanları arasındaki esprili diyaloglar damgasını vurdu.

GEÇERKEN EL SALLAMIŞTINIZ

Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre sürecinde 81 ilin her birine gitmek istediğini söyledi. Bu sırada söz alan bir il başkanı, “Bizim ilçemize en son 2007 yılında geldiniz” sitemi etti. Bunun üzerine Erdoğan, “Emin misin? İyi düşün” dedi. İl başkanının “2014 yılında başka bir ile geçerken bize el sallamıştınız” esprisi, Erdoğan’ı ve salondakileri güldürdü.

DOKTOR BAKANA SORDU

Toplantıda il başkanları ile Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan arasında da ilginç diyaloglar oldu. Bir il başkanının, “Yol projemiz bitmedi” sözleri üzerine Erdoğan, Bakan Turhan’a “Projeler neden geç bitiyor?” diye sordu. Turan, “Yaptığımız projeler daha sağlıklı olsun diye” cevabını verince Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya dönerek, “Fahrettin Bey, söyle bakalım, böyle daha sağlıklı mı oluyor? Sen bilirsin” sorusunu yöneltti.

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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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