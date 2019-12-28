‘Sağlıklı proje’ diyalogları

GEÇERKEN EL SALLAMIŞTINIZ

Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre sürecinde 81 ilin her birine gitmek istediğini söyledi. Bu sırada söz alan bir il başkanı, “Bizim ilçemize en son 2007 yılında geldiniz” sitemi etti. Bunun üzerine Erdoğan, “Emin misin? İyi düşün” dedi. İl başkanının “2014 yılında başka bir ile geçerken bize el sallamıştınız” esprisi, Erdoğan’ı ve salondakileri güldürdü.

DOKTOR BAKANA SORDU

Toplantıda il başkanları ile Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan arasında da ilginç diyaloglar oldu. Bir il başkanının, “Yol projemiz bitmedi” sözleri üzerine Erdoğan, Bakan Turhan’a “Projeler neden geç bitiyor?” diye sordu. Turan, “Yaptığımız projeler daha sağlıklı olsun diye” cevabını verince Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya dönerek, “Fahrettin Bey, söyle bakalım, böyle daha sağlıklı mı oluyor? Sen bilirsin” sorusunu yöneltti.