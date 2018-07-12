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    Sağlıklı çocuklar yetiştirmenin püf noktaları

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

    Dr. Ender Saraç ve oyuncu İrem Helvacıoğlu, sağlıklı çocuklar yetiştirmek için bir araya geldi. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt'un moderatörlüğünde gerçekleşen 'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın üçüncüsü İzmir'de yapıldı. Çok geniş katılımlı konferansın sonunda herkese Hürriyet Kitap'tan çıkan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi.

    DOĞRU BESLENME SAĞLIKLI YAŞAM GETİRİR

    Ömür Kurt'un editörlüğünde hazırlanan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nde yer alan uzmanlardan biri olan Uzman Dr. Ender Saraç, sağlıklı beslenme konusunda katılımcılara bilgiler verirken "Ek gıdaya geçilirken besinler doğru seçilmeli ve çocuk için yararlı olmalı. Anne bebeğini emzirirken ek gıda verebilir ancak burada önemli olan bebeğin kıvamlı besinleri sindirebilmesi ve boşaltım sisteminin ilişkili olmasıdır. Yoğurt, yumurta, meyve ve sebze püreleri ile et ve tahıl türleri tüketilirken kıvamına ve miktarına dikkat edilmeli” dedi.

    Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncularından ve LC Wakiki'nin reklam yüzü olan İrem Helvacıoğlu ise "Burada bulunmak benim için çok heyecan verici. Türkiye'nin dünyaya açılan bir markasının reklam yüzü olmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi. 

    BİR SONRAKİ DURAK GAZİANTEP

    12 ayda 12 uzmanla birlikte şehir şehir dolaşacak ve ailelere 0-6 yaş çocuk yetiştirme konusunda eşsiz bilgiler sunacak olan Aile Buluşmaları'nın dördüncüsü Gaziantep'te gerçekleşecek. Prof. Dr. Özgür Öner'in katılımıyla yapılacak olan buluşma 29 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.

    Etiketler: LC Waikiki Aile Buluşmaları , Çocuklarla Bir Ömür
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