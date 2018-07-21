Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?
Gün geçtikçe sağlık alanında yapılan gerek teknolojik yenilikler gerek her gün bir yenisi açılan sağlık kuruluşlarının artması nedeniyle sağlık alanında eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır ve artmaya da devam edecektir. İşte Üniversite sınavına girmiş ve heyecanla tercih dönemini bekleyen üniversite adayları için son dönemde merak edilen ve talep gören Sağlık Yönetimi bölümünü ve iş imkanları..
Sağlık Yönetimi Bölümü; sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, “Sağlık Finansmanı”, “Sağlık Sigortacılığı”, “Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı” gibi konularda eğitim vermek amacıyla kurulmuş ve alanında bilimsel verilerin toplanması, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılması ve sağlık reformları doğrultusunda, sağlık hizmeti verme sürecini yönetebilecek profesyonel insan gücü yetiştirilmesini hedeflemektedir.
Sağlık Yönetimi Programının Amacı
“Sağlık Yönetimi” eğitimi almak isteyen sizler, ekonomik değerlendirme yöntemleri ile sağlık hizmetleri sunum ve finansmanını analiz edecek, doğru kaynak ve teknoloji kullanımına karar vereceksiniz. Kaynakları maliyet etkili kullanarak, hem doğru işi yapacak ve yaptıracak, hem de işi doğru yapacak ve yaptıracaksınız. Tüm bunlarla, sağlık sektörüne çok değerli katkılarda bulunacaksınız. Sonuçta, ekip ruhu ile hizmet verilen sağlık sektörünün bu süreçten etkilenmesi ile bilginin gücünü bir kez daha kanıtlayacaksınız. Böylelikle sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı, organizasyonu ve mevzuatıyla kendine özgü kısıtlılıklarına yönelik de doğru müdahale alanlarını akılcı yöntemlerle keşfedecek, dolayısıyla da insan yaşamı ve de üretime doğrudan katkı sağlanmış olacaksınız.
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TEMEL DEĞERLERİ
• Evrensel değerlere bağlılık
• Bilimsellik
• Yaratıcılık
• Güvenilirlik
• Ekip ruhuna sahip olmak
• Katılımcı yönetim anlayışı
• Şeffaflık
• Dürüstlük
• Çalışanlar ve diğer paydaşların memnuniyeti
Bölüm mezunları, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer kamu hastaneleri ve kuruluşlarında uzman yardımcısı ve yönetici adayları olarak istihdam edilmektedir. Giderek artan özel hastane ve sağlık kuruluşu sayısı da bölüm mezunları için ayrı bir istihdam imkânı yaratmaktadır. Bölüm mezunları, özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli idari kademelerinde görev almaktadır.
Ayrıca Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hastanelerde yönetici olarak görevlendirilecek Sağlık Subayı ihtiyacı da bu bölüm mezunlarından karşılanmaktadır. Mezunlar, bu kuruluşlar dışında ilaç firmalarında, tıbbi cihaz ve malzeme ticareti yapan işletmelerde ve özel sağlık sigorta kuruluşlarında da iş imkânına sahip olmaktadırlar. Buna ek olarak, öğrenciler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan diğer bölümlerde Çift Anadal veya Yandal programları ile lisans tamamlayarak İİBF (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarının sahip olduğu diğer tüm haklara sahip olmakta, kamu ve özel kuruluşlarda; müfettiş, müfettiş yardımcısı, denetçi, uzman yardımcısı olarak görev alabilmektedirler.
Sağlık sektöründe yaşanan hızlı ve sürekli değişim, sağlık kurumları yönetiminin de dinamik bir yapıya bürünmesi zorunluluğunu beraberinde getirmekte ve sağlık kurumları yöneticilerinin de bu hızlı değişime ayak uydurabilecek bilgi ve beceri birikimine sahip olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu da Sağlık Yöneticiliği bölümünün geleceğin parlak meslekleri arasında yer aldığını göstermektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle