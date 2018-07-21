Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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21.07.2018 - 16:37, Son Güncelleme:

Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

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Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

Gün geçtikçe sağlık alanında yapılan gerek teknolojik yenilikler gerek her gün bir yenisi açılan sağlık kuruluşlarının artması nedeniyle sağlık alanında eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır ve artmaya da devam edecektir. İşte Üniversite sınavına girmiş ve heyecanla tercih dönemini bekleyen üniversite adayları için son dönemde merak edilen ve talep gören Sağlık Yönetimi bölümünü ve iş imkanları..

Sağlık Yönetimi Bölümü; sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, “Sağlık Finansmanı”, “Sağlık Sigortacılığı”, “Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı” gibi konularda eğitim vermek amacıyla kurulmuş ve alanında bilimsel verilerin toplanması, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapılması ve sağlık reformları doğrultusunda, sağlık hizmeti verme sürecini yönetebilecek profesyonel insan gücü yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Sağlık Yönetimi Programının Amacı

“Sağlık Yönetimi” eğitimi almak isteyen sizler, ekonomik değerlendirme yöntemleri ile sağlık hizmetleri sunum ve finansmanını analiz edecek, doğru kaynak ve teknoloji kullanımına karar vereceksiniz. Kaynakları maliyet etkili kullanarak, hem doğru işi yapacak ve yaptıracak, hem de işi doğru yapacak ve yaptıracaksınız. Tüm bunlarla, sağlık sektörüne çok değerli katkılarda bulunacaksınız. Sonuçta, ekip ruhu ile hizmet verilen sağlık sektörünün bu süreçten etkilenmesi ile bilginin gücünü bir kez daha kanıtlayacaksınız. Böylelikle sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı, organizasyonu ve mevzuatıyla kendine özgü kısıtlılıklarına yönelik de doğru müdahale alanlarını akılcı yöntemlerle keşfedecek, dolayısıyla da insan yaşamı ve de üretime doğrudan katkı sağlanmış olacaksınız.

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ TEMEL DEĞERLERİ
• Evrensel değerlere bağlılık
• Bilimsellik
• Yaratıcılık
• Güvenilirlik
• Ekip ruhuna sahip olmak
• Katılımcı yönetim anlayışı
• Şeffaflık
• Dürüstlük
• Çalışanlar ve diğer paydaşların memnuniyeti

ÇALIŞMA ALANLARI

Bölüm mezunları, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında Sosyal Güvenlik Kurumunda ve diğer kamu hastaneleri ve kuruluşlarında uzman yardımcısı ve yönetici adayları olarak istihdam edilmektedir. Giderek artan özel hastane ve sağlık kuruluşu sayısı da bölüm mezunları için ayrı bir istihdam imkânı yaratmaktadır. Bölüm mezunları, özel hastanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli idari kademelerinde görev almaktadır.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hastanelerde yönetici olarak görevlendirilecek Sağlık Subayı ihtiyacı da bu bölüm mezunlarından karşılanmaktadır. Mezunlar, bu kuruluşlar dışında ilaç firmalarında, tıbbi cihaz ve malzeme ticareti yapan işletmelerde ve özel sağlık sigorta kuruluşlarında da iş imkânına sahip olmaktadırlar. Buna ek olarak, öğrenciler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan diğer bölümlerde Çift Anadal veya Yandal programları ile lisans tamamlayarak İİBF (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarının sahip olduğu diğer tüm haklara sahip olmakta, kamu ve özel kuruluşlarda; müfettiş, müfettiş yardımcısı, denetçi, uzman yardımcısı olarak görev alabilmektedirler.

Sağlık sektöründe yaşanan hızlı ve sürekli değişim, sağlık kurumları yönetiminin de dinamik bir yapıya bürünmesi zorunluluğunu beraberinde getirmekte ve sağlık kurumları yöneticilerinin de bu hızlı değişime ayak uydurabilecek bilgi ve beceri birikimine sahip olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu da Sağlık Yöneticiliği bölümünün geleceğin parlak meslekleri arasında yer aldığını göstermektedir.

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