Sağlık teklifine CHP eleştirisi: Direnmeye devam
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlıkta bazı düzenlemeleri içeren 44 maddelik kanun teklifinin komisyon görüşmeleri öncesinde çekincelerini dile getirdi. Özel, “Kamunun, hastanın, sağlık hizmeti sunanların yararına değişiklikler olursa olumlu katkı vermeye yoksa itiraz etmeye ve direnmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Özel, Hürriyet’e şunları söyledi:
“Meclis’te artık sadece milletvekilleri teklif verdiğine göre o teklifin altına imza atan milletvekilleri farklı kurumların tespit ettikleri ihtiyaçları kendiliklerinden nasıl tespit edebiliyor? Bakanlıklarda kanun tasarısı hazırlanmaması, sadece milletvekilleri tarafından teklif edilmesi ve bunun Meclis’in itibarını güçlendireceği, yasama ve yürütme arasında ciddi bir ayrılık oluşturacağı yalanı, bir kez daha tescil ediliyor. Sarayda pişiriyorlar, milletvekillerine imza attırıyorlar, bakan yardımcısına da savunduruyorlar. Sarayla AKP grubu arasında muvazaalı ilişki vardır. Bunlar anayasaya karşı gizli işbirliği yapıyorlar.
SAĞLIK HAKKI AÇISINDANSIKINTILI BİR DURUM
Türk Tabipleri Birliği’nin rahatsız olduğu maddeler var. Türk Eczacıları Birliği’nin karşı olduğu maddeyi geçirmeye çalışıyorlar. Hem eczacının hem hastanın hem vatandaşın haklarına Meclis eliyle bir saldırı var. Sağlık hakkı açısından sıkıntılı durum var. 5’inci madde, kamudaki görevlerinden ihraç edilmiş ama haklarında dava açılmamış, açıldıysa da beraatla ya da takipsizlikle sonuçlanmış yani suçsuzlukları ispatlanmış kişilerin kamuya iade edilmeleri gerekirken, bu kişilerin kamuda değil diğer yerlerde de mesleklerini yapmalarını engel olan bir yaklaşım. ‘Mahkeme bunlara ne derse desin, bizim önyargımız, yargının kesin yargısından ileridir, bunlar ağaç kökü yiyecekler’ mantığı devam etmektedir.
SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEMEZ
Kamunun, hastanın, sağlık hizmeti sunanların yararına değişiklikler olursa olumlu katkı vermeye yoksa itiraz etmeye ve direnmeye devam edeceğiz. Öte yandan teklifte sağlıkta şiddeti önleyeceği ileri sürülen maddenin, şiddeti önlemeyeceği ortada. Türk Tabipleri Birliği’nin de katkılarıyla milletvekillerimiz tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan sağlıkta şiddeti caydırıcı hale getirecek ve önleyecek bir teklifimiz halen komisyonda bulunuyor. Eğer sağlıkta şiddetin önlenmesi hedefleniyorsa, bu düzenleme meslek örgütlerinin de talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmek durumundadır.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle