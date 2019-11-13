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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ - ANKARA
13.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sağlık karnesi

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Sağlık karnesi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamalar Türkiye’nin sağlık karnesini ortaya çıkardı.

Bakan Koca özetle şunları söyledi:

1 milyonu aşan sağlık çalışanı ile 82 milyonu aşkın insana sağlık hizmeti sunuyoruz. Hekim sayısındaki artış eğilimine rağmen hâlâ uluslararası kıyaslamalarda hekim sayısı açısından gerilerdeyiz. Ancak mevcut öğrenci kontenjanlarımızla hedefimizi en geç 10 yıl içerisinde yakalamayı amaçlıyoruz.

Suç işlediği sırada akıl hastalığı bulunan kişiler için Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi kurduk ve bunları Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir’de şehir hastaneleri bünyesinde hizmete açtık.

Sağlıkta gelişmişlik endekslerinden olan anne ölüm oranı yüz bin canlı doğumda 64’ten 13.6’ya, bebek ölüm hızı bin canlı doğumda 31.5’ten 6.8’e düştü. Doğumda beklenen yaşam süresi 2002’de 72.5 yıl iken günümüzde bu beklenti 78.3 yıla çıktı.

Cepten sağlık harcamalarının oranı dalgalanma gösterse de genel sağlık sigortasının devreye girmesi ve vatandaşlarımızın tamamına yakınının sağlık güvencesi altına alınması ile bu oran yüzde 17’ler seviyesine kadar indi.

Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96’dan 98’e çıkardık.

Toplum sağlığını tehdit eden önemli risklerden biri olan obezite ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Yüzde 34 gibi yüksek bir obezite sıklığı bulunuyor ve de artmaya devam ediyor.

2018 yılında ilaç tüketim miktarı yaklaşık 2.4 milyar kutuya ulaştı. Buna rağmen akılcı antibiyotik kullanımı çalışmalarımız sonucunda, 2011 yılında yüzde 35 olan antibiyotik kullanım yüzdesi 2018 yılında yüzde 24.55’e indi.

Bir yıl içinde drone destekli toplam 8 adet vakaya müdahale edildi. Erken Uyarı Cevap Sistemimiz sayesinde yıl içerisinde 2 bin 250 olaya müdahale ettik.

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