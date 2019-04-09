Sağlık çalışanı kadın, Dicle Nehri kenarında ölü bulundu
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri kenarında sağlık çalışanı Hacire Arıca'nın (31) cansız bedeni bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunda darp izleri bulunan Arıca'nın cesedi, otopsi için Batman Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay, dün akşam Hasankeyf ilçesinde meydana geldi. Hasankeyf’te tarihi eserlerin taşınması için yapılan köprüden geçen çoban, Dicle Nehri kıyısında bir kadının hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Hacire Arıca olduğu saptanan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunda darp izleri bulunan Arıca'nın cesedi, otopsi için Batman Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı. Arıca'nın kesin ölüm nedeni araştırılırken, jandarma da soruşturma başlattı.
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