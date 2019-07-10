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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.07.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Sağlık Bilimleri Üniversitesine Jandarma için yetiştirilmek üzere 78 öğrenci alınacak! Başvuru şartları neler?

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Sağlık Bilimleri Üniversitesine Jandarma için yetiştirilmek üzere 78 öğrenci alınacak! Başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması için 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM yerleştirmesine göre SBÜ'de öğrenim görmek üzere 78 öğrenci alınmasına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, söz konusu ilanın tüm detayları...

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) öğrenim görmek üzere 78 öğrenci alınacak.

Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görecek adayların başvuru esaslarına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM yerleştirmesine göre SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 30 erkek, SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 4 erkek, SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna ise 30 erkek öğrenci temin edilecek.

Ayrıca muvazzaf tabip subay ihtiyacının süratle karşılanması maksadıyla öğrenim görmek üzere, diğer tıp fakültelerinden özel öğrenci statüsünde SBÜ Gülhane Tıp Fakültesinin 2'nci sınıfına geçiş yapmak isteyen 5 erkek/kadın ile 3'üncü sınıfına geçiş yapmak isteyen 9 erkek/kadın öğrenci alınacak.

Adaylarda aranan nitelikler ile başvuru tarihi ve temin şartlarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.sbu.edu.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

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