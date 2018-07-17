Sağlık Bakanlığı’ndan personel alımı ilanı: Başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacak
Sağlık Bakanlığı, resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımlamaya devam ediyor. Duyurular sayfasında yer alan ilana göre, Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde pek çok başasistan istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı başasistanlık sınavı başvurusu için şartlar neler? İşte, ilanda yer alan detaylar!
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır. Atama yapılacak kadroya ait ilgili dalda uzman olan tabipler, tercih sırası belirterek, Bakanlığımız İnternet sitesinde ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne başvurabileceklerdir. Sağlık Bakanlığı’nın ilan metnin yer alan kadrolara başvurular 18 Temmuz 2018 günü başlayacak 31 Temmuz 2018 günü saat 18.00’de mesai bitiminde sona erecek.
Başvurular belrtilen belgeler tamamladıktan sonra 2 (iki) adet USB taşıyıcıya (belleklerde oluşabilecek hasar göz önüne alınarak) yüklenip Başvuru Dilekçesi ekinde zarf içine konularak şahsen veya posta/kargo yoluyla Bakanlığımız Genel Evraka teslim edilecek/gönderilecektir. Başvuruda bulunan uzman tabiplerin, Başasistanlık Sınavı ile ilgili başvuru koşullarını sağlamadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde bu kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular yukarıda belirtilen belgeler tamamladıktan sonra 2 (iki) adet USB taşıyıcıya (belleklerde oluşabilecek hasar göz önüne alınarak) yüklenip Başvuru Dilekçesi ekinde zarf içine konularak şahsen veya posta/kargo yoluyla Bakanlığımız Genel Evraka teslim edilecek/gönderilecektir. Başvuruda bulunan uzman tabiplerin, Başasistanlık Sınavı ile ilgili başvuru koşullarını sağlamadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde bu kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURU İLANI TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN
BAŞASİSTANLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI
• Başvurduğu dalda uzman olmak,
• Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak,
• Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmamak,
• Başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak,
• İngilizce, Almanca, Fransızca dil sınavlarından herhangi birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavında belge teslim tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden 60 ve üzeri puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından 60 puan barajına denk ve üzeri puan almış olmak,
• Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak,
1. Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,
2. SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,
3. SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak.
4. DOI (Digital Object Identifier) numarası almış olmak.Şartlarını taşıyacaklardır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle