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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘İzci’ sistemi

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Sağlık Bakanlığı’ndan ‘İzci’ sistemi

Sağlık Bakanlığı, ‘Ani Gelişen Halk Sağlığı Tehditlerine Yönelik Erken Uyarı Cevap Sistemi Uygulama Yönergesi’ni hayata geçirdi. Buna göre biyolojik saldırılar, gıda, su, kimyasal, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar gibi durumlarda ‘İzci’ sistemi devreye girecek.

Bakanlıktan konuyla ilgili verilen bilgi ve yönergenin ayrıntıları şöyle:

ÖNEM DERECESİ 0-3 ARASI

Erken uyarı bilgi sistemi, biyolojik, kimyasal, çevresel, radyolojik veya kaynağı henüz bil inmeyen ve salgın yapma potansiyeli taşıyan yerel, bölgesel ve uluslararası düzeydeki hastalık ve olaylar gibi ani gelişen halk sağlığı tehditleriyle ilgili entegre sürveyans ile zamanında veri ve bilgi toplayacak. Önem derecesine göre 0-3 arası olarak belirlenen sistemde, Bakanlığın 3 olmasına karar vermesi durumunda, Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi 7/24 aktif hale getirilecek.

SOKAK SOKAK TESPİT

Türkiye’de bulaşıcı hastalık salgınlarını erken tespit ederek güçlü bir halk sağlığı müdahalesi yapılabilmesi için Bakanlık merkez teşkilatında ve illerde sağlık müdürlüklerince erken uyarı cevap ekipleri tarafından ‘İzci’ adı verilen sistem üzerinden sağlık kuruluşu başvuruları ve bulaşıcı hastalık tanıları 7/24 takip edilmeye başlandı. Sağlık teşkilatınca yürütülen çalışmalara ait verilerin toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi yoluyla bulaşıcı hastalık programlarının başarısı ve etkinliği uluslararası kriterlere göre ölçülüyor.

İzci, ülkedeki tüm sağlık hizmetleri sunucularından bulaşıcı hastalıklar ile ilgili verileri anlık olarak toplamaya, coğrafi bilgi sistemi destekli otomatik veri analizleri ile hastalıkların dağılım ve yayılım özelliklerini raporlamaya başladı. Bulaşıcı hastalıklara neden olan olabilecek çevresel faktörler, hastalığa neden olabilecek risk faktörleri yerinde inceleniyor, bilgiler elektronik ortamda toplanıyor ve değerlendiriliyor. İzci olası bir salgına ait uyarı tespit ettiğinde, etkilenen bölgenin cadde sokak seviyesinde olası yerini ve başlangıç zamanını tespit edilebiliyor.

Uluslararası tehditlerde DSÖ ile acil iletişime geçerek önlem alan Bakanlık, ortak müdahale alanlarını da düzenleyecek.

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