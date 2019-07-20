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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.07.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı'ndan gıda zehirlenmesiyle ilgili önemli uyarı

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Sağlık Bakanlığı'ndan gıda zehirlenmesiyle ilgili önemli uyarı

Sağlık Bakanlığı, akut bağırsak enfeksiyonlardan korunmak için dondurulmuş gıdaların oda ısısında bekletilerek çözülmemesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı gıda zehirlenmesiyle ilgili bir bilgilendirme açıklaması yayınladı. Açıklamada, birçok farklı mikroorganizmanın, zararlı toksinlerin ya da kimyasalların, yiyecekleri kirletebileceği ve gıda kaynaklı hastalıklara sebep olabileceği uyarısında bulunuldu. Öte yandan “Gıda zehirlenmesi” olarak da bilinen bu hastalıklara neden olan 250'den fazla etken olduğu kaydedildi.

Gıda zehirlenmesinin sık görülen belirtilerinin, bulantı, kusma, mide krampları ve ishal olduğu belirtilen açıklamada, üç günden fazla süren ishal, ateş ve ağız kuruluğu gibi şikayetler olduğunda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiği belirtilerek, “Çoğu zaman hastalar tıbbi tedavi olmadan iyileşirken, risk grubu olanlarda bulgular şiddetli olabilir. Risk grupları; hamile kadınlar, küçük çocuklar ve yaşlılardır” ifadeleri kullanıldı.

Bakterilerin 32 ile 43 derece sıcaklıkta daha hızlı çoğaldığı bilgisinin verildiği yazıda, yaz aylarında dışarıdaki yiyecekleri hazırlamanın ve güvenli şekilde taşınmasını sağlamanın zorlaştığı kaydedildi.

Tatil bölgelerinde artan nüfus, açık havada kalabalık katılımlı piknik, düğün, mevlit yemeği gibi organizasyonlar nedeniyle yaz aylarında artış gösteren gıda kaynaklı Akut Bağırsak Enfeksiyonlardan korunmak için ise yapılması gerekenler Bakanlık tarafından şu şekilde sıralandı:

“Gıdalar güvenli içme suyu ile hazırlanmalıdır. Zorunlu hallerde kullanılacak su 10 dakika kaynatılmalıdır. Yemek hazırlamadan önce, yemek yemeden önce ve sonra eller yıkanmalıdır. Özellikle kırmızı et, tavuk, balık, yumurta gibi pişmemiş gıdalara temas ettikten sonra veya bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra eller sabun ve bol su ile yıkanmalıdır. Eller tek kullanımlık kağıt havlu veya temiz bir havlu ile kurulanmalıdır. Çapraz bulaşın engellenmesi için et, tavuk, balık gibi çiğ yiyecekler diğer gıdalara temas etmemelidir. Alışveriş sepetinde ve buzdolabında bu gıdalar diğer yiyeceklerden ayrı tutulmalıdır. Farklı gıda maddelerini doğrarken (sebzeler ve et) her seferinde ya farklı kesme tahtaları ve bıçak kullanmalı ya da her kullanımdan önce aletler tekrar yıkanmalıdır. Gıdalar yeterince uzun süre ve yüksek ısıda pişirildiğinde gıda güvenliği sağlanmış olacaktır. Özellikle tavuk, et, balık gibi yiyecekler uygun ısıda iyice pişirildikten sonra; pişmiş yemekler ise en az 70 derece ısıda ve yenilecek miktarda ısıtılarak tüketilmelidir. Yeni pişmiş ve tekrar ısıtılan yemekler, oda ısısında iki saatten fazla bekletilmemelidir. Dış ortam ısısı arttığında bu süre bir saat olmalıdır. Soğuk tüketilmesi gereken yiyecekler, uygun kaplarda korunmalı ve taşınmalıdır. Dondurulmuş gıdalar oda ısısında bekletilerek değil buzdolabında çözdürülmelidir. Dondurulmuş gıdalar çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalıdır.”

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