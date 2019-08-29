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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı’ndan doktor atamaları için duyuru - Atamalar ne zaman yapılacak?

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Sağlık Bakanlığı’ndan doktor atamaları için duyuru - Atamalar ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktor atamalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Toplamda 9 bin 576 doktorun atamasını gerçekleştireceklerini duyuran Koca, yerleştirmelerin kura işlemi ile yapılacağını belirtti. Peki, Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Koca, doktor atamaları için yaptığı yazılı açıklamada, 2019’da kura ile yaklaşık 25 bin stratejik personelin atamasını gerçekleştireceklerini açıkladıklarını hatırlattı. Bugün yayımlanan ilanla alımların 4’üncü dilimini gerçekleştireceklerini kaydeden Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri, 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Dün yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personelimize ve bugün kura başvuruları başlayan 88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabiplerimize başarılar diliyorum. Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.".

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