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    Sağlık Bakanlığı’ndan Deniz Baykal açıklaması

    ANKARA, (DHA)
    10.04.2018 - 17:31 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanlığı'nca Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavisi sürdürülen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumunun, günden güne daha iyiye gittiği belirtilirken, "Günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedir" denildi.

    Sağlık Bakanlığı'ndan Ankara GATA’da tedavisine devam edilen CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, Baykal’ın sağlık durumunun, günden güne daha iyiye gittiği kaydedilerek, şöyle denildi:

    “Sayın Deniz Baykal, üç haftadır Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Kliniğinde tedavi görmektedir.  Fizik tedavisi aktif katılımı ile devam etmekte olan Sayın Deniz Baykal’ın sağlığı iyi durumdadır. Şu an için hayati herhangi bir durum mevcut değildir. Günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedir. Sayın Baykal’ın tedavi süreci başarılı bir şekilde devam etmekte, sağlık durumu günden güne daha iyiye gitmektedir.”

     

    Etiketler: son durumu , gündem
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