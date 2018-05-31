Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yapacak... İşte KPSS-2018/5 tercih kılavuzu

    Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yapacak... İşte KPSS-2018/5 tercih kılavuzu

    Hürriyet Haber
    31.05.2018 - 13:33 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel için ilgili ilan bugün ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 'KPSS-2018/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınacak.' denildi

    Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. Adaylar tercihlerini, 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 11 Haziran 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir.

    Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yapacak... İşte KPSS-2018/5 tercih kılavuzu

     LİSTENİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 18 bin sözleşmeli personel ilanını böyle duyurmuştu; 

    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak" - "Alınacak personelimizin sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlık hizmetlerindeki personel açığımızın bir kısmını karşılar"


    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ÖSYM'nin yapacağı merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını, bunun ilanının perşembe günü verileceğini bildirdi.

    Demircan, Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak 18 bin personelin atamasını gerçekleştireceklerini söyledi.  Alımların Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (b) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45-A maddesi kapsamında yapılacağını anlatan Demircan, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak." diye konuştu.

    Branşlara göre kontenjan

    Atananların 2 bin 181'inin ortaöğretim, 5 bin 567'sinin ön lisans, 10 bin 252'sinin de lisans mezunu olacağını aktaran Demircan, şöyle devam etti:

    "Branşlara göre bir iki örnek vermek gerekirse, en çok alacağımız personel 8 bin 188 ile hemşire, 2 bin ile ebe, bin 6 ile ilk ve acil yardım personeli, 818 tıbbi sekreter, 761 röntgen ve diğerleri böyle sıralanıyor. Bunlar ilan edilecek. Alınacak personelimizin sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlık hizmetlerindeki personel açığımızın bir kısmını karşılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da fazla sayıda sağlık personelini istihdam etmek nasip olur. Bütün bekleyen sağlık personelimize şimdiden hayırlı olsun diyorum."

    Bakan Demircan, alınacak 18 bin kişi ile bu yıl içinde istihdam edilen sağlık personeli sayısının 56 bine ulaşacağını kaydetti.

    "Riski iyi hesaplamak lazım"

    Bir gazetecinin "Takas usulü çapraz organ nakli konusundaki son gelişmeleri" sorması üzerine Demircan, konuya sıcak bakmadıkları söyledi.  Ahmet Demircan, "Bu konuda gerekli çalışmalar bilim kurulu tarafından yapılıyor. Çalışmanın sonucunda eğer bir kanaat oluşursa onu kamuoyu ile paylaşırız. Biliyorsunuz organ nakli konusunda, organ ticareti riski her zaman vardır. Böyle bir riski iyi hesaplamak lazım." ifadesini kullandı.

    18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
    daha fazla video için
    Etiketler: sağlık bakanlığı , personel alımı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri