Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları açıklandı mı? YHGM il dışı tayin kura sonucu
Sağlık Bakanlığı, Ocak ayı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kuralarını, 24 Ocak Perşembe günü saat 10.00 itibariyle noter huzurunda çekiyor. Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden en fazla 10 tercih yapabilen personeller, hizmet puanlarına göre değerlendirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı il dışı tayin kura sonuçları YHGM üzerinden açıklandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları, saat 10.00 itibariyle personeller tarafından araştırılan konu olmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı YHGM üzerinden kura sonuçları açıklamasını yayımladı mı? İşte, o detaylar
SAĞLIK BAKANLIĞI YHGM KURA TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Saat 10.00'da çekilişine başlanan Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası, henüz kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmadı. Yerleştirme sonuçları aynı gün içerisinde yayımlanacaktır.
Kura sonuçları yayımlanır yayımlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.
KURADA HİZMET PUANLARI ÖNEM ARZ EDİYOR
Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2019 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılıyor.
Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alındı. Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle