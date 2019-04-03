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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.04.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları hangi illerde açıklandı?

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Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları hangi illerde açıklandı?

Başvuruları geçtiğimiz günlerde alınan ve 2 Nisan itibariyle sonuçları açıklanmaya başlanan Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları, il sağlık müdürlükleri üzerinden açıklanmaya devam ediliyor. Şu ana kadar belirli illerde açıklanan Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı sonuçları, il müdürlükleri üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları nereden görüntülenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Sağlık Bakanlığı'nın il sağlık müdürlükleri aracılığıyla yaptığı sürekli işçi alımı sonuçları duyurusu, il bazında gelmeye devam ediyor. Karabük, Manisa, Elazığ, Gaziantep gibi illerde açıklanan 6 bin 409 sürekli işçi alımı sonuçları, il sağlık müdürlükleri üzerinden öğrenilebilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı'nın sürekli işçi alımı sonuçlarında dair bazı bilgiler

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI HANGİ İLLERDE AÇIKLANDI?

İl sağlık müdürlüklerinin sözlü mülakat sonuçlarına göre liste halinde yayımladığı sürekli işçi alımı sonuçları yayımlanmaya devam ediyor. İşte, sonuçları açıklanan o iller;

GAZİANTEP SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KARABÜK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MANİSA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ERZURUM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BATMAN SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANLIURFA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRIKKALE SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DİYARBAKIR SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ORDU SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

NEVŞEHİR SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YOZGAT SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

RİZE SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKAT SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANİYE SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇORUM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AĞRI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Diğer illerin sonuçlarını görüntülemek için lütfen başvuruda bulunduğunuz il sağlık müdürlüğünün internet sitesini ziyaret ediniz.

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