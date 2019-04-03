Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları hangi illerde açıklandı?
Başvuruları geçtiğimiz günlerde alınan ve 2 Nisan itibariyle sonuçları açıklanmaya başlanan Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları, il sağlık müdürlükleri üzerinden açıklanmaya devam ediliyor. Şu ana kadar belirli illerde açıklanan Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı sonuçları, il müdürlükleri üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları nereden görüntülenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sağlık Bakanlığı'nın il sağlık müdürlükleri aracılığıyla yaptığı sürekli işçi alımı sonuçları duyurusu, il bazında gelmeye devam ediyor. Karabük, Manisa, Elazığ, Gaziantep gibi illerde açıklanan 6 bin 409 sürekli işçi alımı sonuçları, il sağlık müdürlükleri üzerinden öğrenilebilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı'nın sürekli işçi alımı sonuçlarında dair bazı bilgiler
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI HANGİ İLLERDE AÇIKLANDI?
İl sağlık müdürlüklerinin sözlü mülakat sonuçlarına göre liste halinde yayımladığı sürekli işçi alımı sonuçları yayımlanmaya devam ediyor. İşte, sonuçları açıklanan o iller;
GAZİANTEP SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KARABÜK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MANİSA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ERZURUM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BATMAN SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ŞANLIURFA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KIRIKKALE SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BURSA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DİYARBAKIR SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ORDU SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
NEVŞEHİR SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YOZGAT SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
RİZE SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKAT SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
OSMANİYE SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇORUM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
AĞRI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Diğer illerin sonuçlarını görüntülemek için lütfen başvuruda bulunduğunuz il sağlık müdürlüğünün internet sitesini ziyaret ediniz.
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