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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla sözlü mülakat sonuçlarını açıklıyor

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Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla sözlü mülakat sonuçlarını açıklıyor

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla sözlü mülakat sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Sınav takvimi içerisinde sözlü mülakata dahil olan birçok aday, 6 bin 409 işçi arasında yer alabilmek için sözlü mülakat sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları hangi İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden erişime açıldı? İşte, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları hakkında detaylı bilgiler

Bünyesine birçok sınıftan personel alımı gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı, sözlü mülakat sonuçları için detayları resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları nereden ve ne zaman duyurulacak? İşte, 6 bin 409 kişinin kadroya alınacağı Sağlık Bakanlığı'nda sözlü mülakat sonuçları hakkında bazı detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın ocak ayında gerçekleştirdiği sözlü sınavın ardından adaylar, sınav sonuçları için kurumun resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yapılmasını beklemişti. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 6 bin 409 sürekli işçi alımı takvimine göre sözlü sınav sonuçları 2 Nisan Salı günü erişime açılmaya başlandı.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını il sağlık müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek. 

Kesin sonuçlar ise 8-10 Nisan tarihlerinde il sağlık müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

HANGİ İLLERDE SONUÇLAR AÇIKLANDI?

Sonuçları açıklanan illeri aşağıdan takip edebilirsiniz;

GAZİANTEP SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KARABÜK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Diğer illeri takip etmek için, başvurduğunuz şehrin il sağlık müdürlüğü internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla sözlü mülakat sonuçlarını açıklıyor

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