Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla sözlü mülakat sonuçlarını açıklıyor
Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla sözlü mülakat sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Sınav takvimi içerisinde sözlü mülakata dahil olan birçok aday, 6 bin 409 işçi arasında yer alabilmek için sözlü mülakat sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları hangi İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden erişime açıldı? İşte, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları hakkında detaylı bilgiler
Bünyesine birçok sınıftan personel alımı gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı, sözlü mülakat sonuçları için detayları resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları nereden ve ne zaman duyurulacak? İşte, 6 bin 409 kişinin kadroya alınacağı Sağlık Bakanlığı'nda sözlü mülakat sonuçları hakkında bazı detaylar
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı'nın ocak ayında gerçekleştirdiği sözlü sınavın ardından adaylar, sınav sonuçları için kurumun resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yapılmasını beklemişti. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 6 bin 409 sürekli işçi alımı takvimine göre sözlü sınav sonuçları 2 Nisan Salı günü erişime açılmaya başlandı.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını il sağlık müdürlükleri üzerinden öğrenebilecek.
Kesin sonuçlar ise 8-10 Nisan tarihlerinde il sağlık müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
HANGİ İLLERDE SONUÇLAR AÇIKLANDI?
Sonuçları açıklanan illeri aşağıdan takip edebilirsiniz;
GAZİANTEP SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KARABÜK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Diğer illeri takip etmek için, başvurduğunuz şehrin il sağlık müdürlüğü internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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