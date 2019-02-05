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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.02.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı personel görev yeri sorgulama nasıl yapılır?

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Sağlık Bakanlığı personel görev yeri sorgulama nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan ya da yeni başlayacak olan personellerin görev yeri sorgulama işlemlerini yaptığı Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel görev yeri sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Sağlık Bakanlığı personel görev yeri sorgulama ekranı, son günlerde birçok kişinin ziyaret ettiği alan olmaya devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel görev yeri nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GÖREV YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

T.C. Sağlık Bakanlığı’na ait olan zimmet sorgulama sayfasında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık personeli, doktor ve diğer tüm personelin görev yeri sorgulama sayfası ve zimmet durumu sorgulama sayfalarının birleştirilerek personellerin bilgilerine daha kolay erişim sağlayabilmelerini ve tek bir sayfa üzerinde sorgulama yaparak görev yeri ve zimmet bilgilerine ulaşabilmelerini hedefleyen bir uygulamadır.

Bu sorgulama ekranı T.C. Sağlık Bakanlığı, Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) yazılım birimi tarafından yeni hali ile geliştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı personeli iseniz ve bu sayfaya giriş yaparken kimlik bilgileri hatası alıyorsanız; Bağlı bulunduğunuz İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşüp nüfus bilgilerinizi ÇKYS üzerinden kimlik bilgileri ekranından NVİ güncelle butonu ile güncelleme işlemi yapılmasını isteyiniz ve sisteme girmeyi sonra tekrar deneyiniz.

ÇKYS SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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