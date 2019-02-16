Sağlık Bakanlığı personel alımında önemli gelişme! Atamalar ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı'nın hastaneleri bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak sağlık personeli alımında önemli bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamasıyla ilgili, ilk atamaların tarihi hakkında bilgi verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamasıyla ilgili, '25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak.' dedi. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımına dair detaylar...
Fahrettin Koca, 85'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:
"2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647'si pratisyen, 773'ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak."
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