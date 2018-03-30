Sağlık Bakanlığı personel alımı | Sağlık Bakanlığı 9 bin sözleşmeli personel istihdam edecek

Sağlık Bakanlığı, bünyesindeki personel açığını kapatmak ve kadrosunu güçlendirerek vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunmak için 2018 yılında 9 bin sözleşmeli personel alacak. Bakanlığın personel alımı hakkında kısa bir süre önce Maliye Bakanlığı'ndan gerekli onaylar çıkmıştı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, 2018/1 KPSS planlaması kapsamında alınacak sözleşmeli personellerin branş dağılımı tablosunu yayınladı. İşte, Sağlık Bakanlığı için alınacak olan 9 bin personelin branş dağılımı ve Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı hakkında merak edilen tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Devlet kurumları için planlanan personel alım süreçleri devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı, kendi bünyesindeki sağlık kuruluşlarında istihdam edilecek 9 bin personeli için branş dağılımı ve kontenjan sayısını kamuoyu ile paylaştı. Ancak söz konusu alım ile ilgili olarak ne zaman başvuru yapılacağı, başvuruların nasıl gerçekleştirileceği ve başvuru şartları gibi detaylar bakanlık tarafından henüz paylaşılmadı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinin yapılan duyuruya göre, lisans mezunu 6 bin 845, ön lisans mezunu 829 ortaöğretim yani lise mezunu bin 326 sağlık çalışanı bakanlık bünyesindeki ihtiyaç olan hastane ve diğer kurumlarda istihdam edilecek. En çok kontenjan açılan branş ise hemşirelik oldu. Sağlık Bakanlığı 5.582 lisans mezunu 950 lise mezunu olmak üzere toplamda 6.532 hemşire alımı yapacak. Yani toplam 9 bin kontenjanın üçte ikisinden fazla bir oranı hemşireler için ayrılmış oldu.

BRANŞ DAĞLIMI VE KONTENJANLAR

Alım yapılacak olan 6.845 lisans mezunu için branş ve kontenjan dağılımı şöyle; 40 biyolog, 21 çocuk gelişimcisi, 5 dil ve konuşma terapisti, 58 diyetisyen, 947 ebe, 43 fizyoterapist, 5.582 hemşire, 5 iş ve uğraşı terapisti, 10 odyolog, 28 perfüzyonist, 54 psikolog, 10 sağlık fizikçisi ve 42 sosyal çalışmacı

Alım yapılacak olan 829 ön lisans mezunu için branş ve kontenjan dağılımı şöyle; 3 adli tıp, 110 ağız diş sağlığı, 39 ameliyat, 76 anestezi, 24 çevre sağlığı, 13 diş protez, 43 diyaliz, 23 eczane, 12 elektronörofizyoloji, 23 evde bakım, 20 fizik tedavi, 77 ilk ve acil yardım, 6 iş ve uğraşı terapisi, 69 laboratuvar, 33 odyometri, 27 ortopedi, 14 patolojik anatomi, 12 radyoterapi, 128 röntgen ve 77 tıbbi sekreter

Alım yapılacak olan 1.326 ortaöğretim mezunu için branş ve kontenjan dağılımı şöyle; 950 hemşire, 50 ebe, 51 anestezi, 6 çevre sağlığı, 7 diş protez, 99 ilk ve acil yardım, 40 laboratuvar, 5 ortopedi, 70 röntgen, 48 tıbbi sekreter

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