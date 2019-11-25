Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak personel alımları için artık sona gelindi. Farklı branşlardan, 17 bin 689 personelin istihdam edileceği Sağlık Bakanlığı personel alımının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'na; hemşire, sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda, 17 bin 689 personel istihdam edilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında ayrıntılar...
SAĞLIK BAKANI TARİH VERDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.
Koca, TBMM'de gazetecilerin soruları yanıtladı.
Sağlık Bakanlığındaki atamalarla ilgili Koca, "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalar orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum." diye konuştu.
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