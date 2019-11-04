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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.11.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilme hayali kuran pek çok farklı branştan on binlerce sağlıkla ilgili bölümlerden mezun genç, 2019 yılında istihdam edilecek kalan 17 bin sağlık personeli atamasının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

2019'da Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 29 bin personel alımına ilişkin, 12 binlik ilk atama sonuçları eylül ayında belli oldu. Geriye kalan personelin atanması için ise heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 17 bin personel atamasının ayrıntıları...

Sağlık Bakanlığı personel alımlarında açıklanan kontenjanlara 2 bin 243 ortaöğretim, 2 bin 592 ön lisans ve 7 bin 165 lisans düzeyi olmak üzere toplam 12 bin personelin yerleştirmesi ÖSYM tarafından sağlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söylemişti.

Ağustos ataması tamamlandı, diğer personel alımına ilişkin detayların eylül ya da ekim de belli olacağı tahmin ediliyordu. Ancak, söz konusu atamalar için henüz bir duyuru ya da tarih belirlemesi yapılmadı.

Konuya ilişkin ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

12 BİN PERSONEL ATAMASI YAPILDI

KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'i lisans, 2 bin 592'si ön lisans, 2 bin 243'ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı.

6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı.

Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli sağlık personelinin 10 binini yataklı tedavi kurumlarında, binini temel sağlık hizmetlerinde, binini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirecek.

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