Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı kura çekim tarihi
Sağlık Bakanlığı bünyesine 2019 yılında yapılacak 25 bin personel alımında ilk atamalar için tarih belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bin 480 sağlık personelinin atamasına yönelik tarih verdi. Kura çekimi sonucu çeşitli branşlarda personel alımının ataması gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?
25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamasıyla ilgili, ilk atamaların tarihi hakkında bilgi verdi. İşte, Sağlık Bakanlığı atama kurası ve personel alımının detayları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli atamasıyla ilgili, '25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak.' dedi. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımına dair detaylar...
Fahrettin Koca, 85'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ilanı detaylarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:
"2019'da pratisyen, aile hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimi olmak üzere 25 bine yakın personel atamasının yapılacağını daha önce söylemiştim. 25 bine yakın stratejik personelin atamasının ilk adımı olarak ilan duyurusu yapıldı. 28 Şubat'ta noter huzurunda çekilişi yapılacak. Burada toplam 1480 kişinin ataması yapılacak. Bunların 647'si pratisyen, 773'ü uzman ve ayrıca yan dal uzman olarak da 58 kişinin ataması 28 Şubat itibarıyla yapılacak."
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