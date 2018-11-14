Sağlık Bakanlığı personel alımı | Göreve başlama işlemleri süresi uzatıldı
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere kura usulü ile sürekli işçi alımı göreve başlama işlemleri hakkında duyuru, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Buna göre 13 Kasım'a kadar göreve başlama işlemi başvurularının yapılması gerekiyordu, ancak süreç uzatıldı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı göreve başlama işlemleri hakkında detaylar...
Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı en az ilkokul mezunu 5 bin 298 ilkokul mezunu personel alımına yönelik göreve başlama işlemi süreci tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) tarafından yapılan işlemler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, sürece dair merak ettikleri konuları sorguluyor. İşte, YHGM'den yapılan son açıklama...
Söz konusu personel alımına dair Sağlık Bakanlığı'nın duyurusu şöyle;
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde görev yapacak personel alımı kurası 25-26.10.2018 tarihlerinde noter huzurunda çekilmiş, kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinde, göreve başlama işlemleri hakkındaki duyuru ise; https://yghm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.
Başvuru evraklarının ilan metnindeki tarihten sonra kabul edilmeyeceğinin belirtilmesine rağmen, İl Sağlık Müdürlüklerinden ve hak sahiplerinden Bakanlığımıza iletilen geri dönüşlerde yerleşmeye hak kazananlardan büyük bir kısmının mezkur duruma yeni vakıf olduklarından başvuru süresi içinde evraklarını teslim etmelerinin mümkün olamayacağının bildirilmesi üzerine herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi amacıyla göreve başlama evraklarının son teslim tarihi olarak belirlenen 13.11.2018 tarihinin 16.11.2018 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
İl Sağlık Müdürlüklerince teslim alınan başvuru evraklarıysa 17-22 Kasım 2018 tarihleri arasında ilanda belirtilen aynı usule göre Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.
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