Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç olan birimlerine KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli sağlık personeli için sürecin ne zaman başlayacağı, bu kapsamda beklenti içinde olan sağlık bölümünden mezun vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
2019'da 29 bin personel alımı yapacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı'nda ilk 12 bin perosnelin ataması yapılmıştı. Gözler şimdi geriye kalan 17 bin sağlık personelinin atanacağı tarihte. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları için başvuruların başlayacağı tarih ekim ayının gelmesiyle birlikte yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkına ayrıntılar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını söylemişti.
Ağustos ataması tamamlandı, diğer personel alımına ilişkin detayların da ekim ayının son günleri netleşeceği tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
12 BİN PERSONEL ATAMASI YAPILDI
KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'i lisans, 2 bin 592'si ön lisans, 2 bin 243'ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı.
6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı.
Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli sağlık personelinin 10 binini yataklı tedavi kurumlarında, binini temel sağlık hizmetlerinde, binini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirecek.
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