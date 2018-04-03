Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Branş ve kontenjan dağılımı paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı, 2018/1 KPSS planlaması kapsamında alınacak sözleşmeli personellerin branş dağılımı ve kontenjan tablosunu yayınladı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinin yapılan duyuruya göre, lisans mezunu 6 bin 845, ön lisans mezunu 829 ortaöğretim yani lise mezunu bin 326 sağlık çalışanı bakanlık bünyesindeki ihtiyaç olan hastane ve diğer kurumlarda istihdam edilecek. En çok kontenjan açılan branş ise hemşirelik oldu. Sağlık Bakanlığı 5.582 lisans mezunu 950 lise mezunu olmak üzere toplamda 6.532 hemşire alımı yapacak.



BRANŞ DAĞLIMI VE KONTENJANLAR



Alım yapılacak olan 6.845 lisans mezunu için branş ve kontenjan dağılımı şöyle; 40 biyolog, 21 çocuk gelişimcisi, 5 dil ve konuşma terapisti, 58 diyetisyen, 947 ebe, 43 fizyoterapist, 5.582 hemşire, 5 iş ve uğraşı terapisti, 10 odyolog, 28 perfüzyonist, 54 psikolog, 10 sağlık fizikçisi ve 42 sosyal çalışmacı

Alım yapılacak olan 829 ön lisans mezunu için branş ve kontenjan dağılımı şöyle; 3 adli tıp, 110 ağız diş sağlığı, 39 ameliyat, 76 anestezi, 24 çevre sağlığı, 13 diş protez, 43 diyaliz, 23 eczane, 12 elektronörofizyoloji, 23 evde bakım, 20 fizik tedavi, 77 ilk ve acil yardım, 6 iş ve uğraşı terapisi, 69 laboratuvar, 33 odyometri, 27 ortopedi, 14 patolojik anatomi, 12 radyoterapi, 128 röntgen ve 77 tıbbi sekreter Alım yapılacak olan 1.326 ortaöğretim mezunu için branş ve kontenjan dağılımı şöyle; 950 hemşire, 50 ebe, 51 anestezi, 6 çevre sağlığı, 7 diş protez, 99 ilk ve acil yardım, 40 laboratuvar, 5 ortopedi, 70 röntgen, 48 tıbbi sekreter

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

29 Mart itibarıyla KPSS 2018/1, 9000 sağlık personeli alımı için kontenjanların açıklanmasından sonra gözler başvuru sürecine çevrildi. Adaylarda aranacak şartları da içeren başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte süreç başlayacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.