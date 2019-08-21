Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için bugün son gün - Sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için bugün son gün. Sağlık Bakanlığı’nın farklı branşları için başvurusunu gerçekleştiren adaylar şimdi sonuç bilgisini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde atanacak Sağlık Bakanlığı personellerinin alımı için verilen süre doluyor. 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için başvurular 21 Ağustos itibariyle sona erecek. İlk etapta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için resmi bir açıklama yapılmadı, resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizden ulaşabilirsiniz. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek.
BRANŞ DAĞILIMI
Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:
Biyolog 30 (Lisans) 30
Çocuk Gelişimcisi 32 (Lisans) 32
Dil ve Konuşma Terapisti 18 (Lisans) 18
Diyetisyen 160 (Lisans) 160
Ebe 1000 (Lisans) 1000
Fizyoterapist 400 (Lisans) 400
Hemşire 5000 (Lisans) – 1183 (Ortaöğretim) 6835
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 21 (Lisans) 21
Odyolog 82 (Lisans) 82
Perfüzyonist 40 (Lisans) 40
Psikolog 170 (Lisans) 170
Sağlık Fizikçisi 22 (Lisans) 22
Sosyal Çalışmacı 190 (Lisans) 190
Sağlık Teknikeri Adli Tıp 20 (Ön Lisans) 20
Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 109 (Ön Lisans) 109
Sağlık Teknikeri 74 Ameliyat 73 (Ön Lisans) 73
Sağlık Teknikeri Anestezi 192 (Ön Lisans) 192
Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 68 (Ön Lisans) 68
Sağlık Teknikeri Diş Protez 74 (Ön Lisans) 74
Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans) 85
Sağlık Teknikeri Eczane 95 (Ön Lisans) 95
Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 23 (Ön Lisans) 23
Sağlık Teknikeri Evde Bakım 82 (Ön Lisans) 82
Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans) 70
Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 807 (Ön Lisans) 807
Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 12 (Ön Lisans) 12
Sağlık Teknikeri Laboratuvar 181 (Ön Lisans) 181
Sağlık Teknikeri Odyometri 71 (Ön Lisans) 71
Sağlık Teknikeri Ortopedi 66 (Ön Lisans) 66
Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 33 (Ön Lisans) 33
Sağlık Teknikeri Radyoterapi 25 (Ön Lisans) 25
Sağlık Teknikeri Röntgen 237 (Ön Lisans) 237
Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 264 (Ön Lisans) 264
Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans) 5
Sağlık Teknisyeni Anestezi 34 (Ortaöğretim) 34
Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim) 15
Sağlık Teknisyeni Diş Protez 12 (Ortaöğretim) 12
Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 193 (Ortaöğretim) 193
Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 32 (Ortaöğretim) 32
Sağlık Teknisyeni Röntgen 57 (Ortaöğretim) 57
Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 65 (Ortaöğretim) 65
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