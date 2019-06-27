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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci ne zaman başlayacak?

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci ne zaman başlayacak?

Hemşire, sağlık memuru, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi branşları başta olmak üzere sağlık alanında istihdamlar devam edecek. 2019 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde 29 bin personelin istihdamı bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen sağlık çalışanlarını ilgilendiren istihdamın detaylarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Gözler şimdi 29 bin sağlık personeli alımının başvuru sürecinin başlayacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdenin detaylarını açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" diyerek atama bekleyen sağlık personeline müjde verdiğini hatırlatarak, "Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izninin uygun görüldüğünü belirten Koca, şunları kaydetti:

"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."

SÜREÇ NASIL TAKİP EDİLECEK?

Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği istihdam müjdesinin ardından gözler, söz konusu alımlar için belirlenecek başvuru şartları ve ön başvuru tarihlerine çevrildi. Bu hususlarda henüz net bir bilgi yok, konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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