Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarında yeni bir gelişme var mı?
Sağlık Bakanlığı personel alımına başvuru yapan binlerce vatandaş sonuç heyecanı yaşıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bakanlığın resmi sayfası olan ‘www.yhgm.saglik.gov.tr’ internet adresinde ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında yeni bir gelişme var mı?
Sağlık Bakanlığı, ambulans sürücüsü, hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi ve güvenlik görevlisi gibi birçok farklı branşta 6 bin 409 sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. İlan edilen kadrolar için yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 31 Aralık 2018 - 4 Ocak 2019 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti. Atama bekleyen adaylar, başvuru sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarında yeni bir gelişme var mı?
Kuraya girmeye hak kazanan şartları taşıyan adayların 15 Ocak'ta kura heyecanı yaşayacağına dair iddialar bulunuyor ancak Sağlık Bakanlığı’nın resmi sayfasında henüz bir açıklama bulunmuyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
ADAYLARA SÖZLÜ SINAV YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerindeki ilan edilen tüm kadrolara iş başvurusunda bulunanlar, il sağlık müdürlükleri tarafından sözlü sınava tabi tutulacak.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.
Sözlü sınavda tüm adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecek.
Adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular sınavı gerçekleştirecek olan il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kurulu veya kurullarına sunulmak üzere il sağlık müdürlüklerine yazılı olarak verebilecek.
Sınav kurulu veya kurullarınca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm ile KPSS'de başarılı olmak yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek.
Atamaya hak kazanan adaylardan doğum, hastalık, askerlik gibi nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacak.
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