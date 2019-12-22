Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

17 bin 689 personel alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı, ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2019/7 tercih kılavuzuna göre başvuruları tamamladı. Farklı branşlardan mezun olan adayların gündemine başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı tarih verdi mi? KPSS 2019/7 başvuru kılavuzu tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık personeli alımı başvuru sonuçlarına yönelik henüz Sağlık Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili detaylar netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili daha önce şu açıklamayı yapmıştı;

"7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız.