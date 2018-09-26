Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı! İşte kuraya hak kazanan adaylar
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) tarafından merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yapılacak, 5 bin 298 personel alımına dair merakla beklenen başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İstanbul ve Ankara illeri için kuraya katılmaya hak kazanan isimler belli oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hakkında detaylar...
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek en az ilkokul mezunu 5 bin 298 personel için başvuru işlemleri 13 Eylül'de tamamlanmıştı. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların sonuçları yine İŞKUR üzerinden ilan edildi. Kurumdan yapılan açıklama ile İstanbul ve Ankara'da istihdam edilmek için başvuru yapan adayların kura sonuçları erişime açıldı. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki farklı liste yayınlandı. Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak açıklandı. Diğer illere ait sonuçlar açıklandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.
Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Kura çekilişi saat 09:00 - 18:00 arasında Ankara'da yapılacak.
İSTANBUL LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.
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