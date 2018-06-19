Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı'nın açtığı 18 bin personel kadrosu için tercih işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 04-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınan tercihlerin ardından, söz konusu boş kadrolar için tercih yapan adaylar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte, Sağlık Bakanlığı 2018/5 tercih sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 2018/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Mayıs ayı sonunda ÖSYM tarafından duyuru yayımlan ve başvuruları 11 Haziran'da tamamlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018/5 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Söz konusu tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ilgili kurumlardan da henüz net bir açıklama yok. Konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları açıklandığı takdirde adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.