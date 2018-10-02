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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları | İŞKUR kura listesi sorgulama

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Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları | İŞKUR kura listesi sorgulama

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yapılacak personel alımının İstanbul ve Ankara kura listesi geçtiğimiz haftalarda açıklandı. İstanbul ve Ankara listelerinin açıklanmasının ardından gözler bu kez diğer illere ait sonuçlara çevrildi. Öte yandan İstanbul ve Ankara personel alımı için kuraya girmeye hak kazanan vatandaşlar, kuranın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı en az ilkokul mezunu 5 bin 298 ilkokul mezunu personel alımına dair süreç devam ediyor. İŞKUR, İstanbul ve Ankara illeri için kuraya katılacak isimleri ilan etti. Bu gelişmenin ardından diğer illere ait listelerin ne zaman açıklanacağı ve İstanbul ile Ankara kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı 5 bin 298 personel alımına dair detaylar...

İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listeleri belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki farklı liste yayınlandı. Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak açıklandı. Diğer illere ait sonuçlar konusunda henüz bir gelişme yok. Açıklandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Kura çekilişi saat 09:00 - 18:00 arasında Ankara'da yapılacak.

İSTANBUL LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı. 

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